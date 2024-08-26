Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 608 820 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 26 августа.

Сообщается, что были ликвидированы 608 820 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 551 танк, 16 648 боевых бронированных машин, 17 443 артиллерийские системы, 1 172 РСЗО, 937 средств ПВО, 367 самолетов, 328 вертолетов, 14 134 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 444 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 23 555 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 941 единица специальной техники.

Ранее президент Чехии назвал сценарии завершения войны.