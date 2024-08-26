Названа еще одна причина пить кофе и чай

Международная группа медиков назвала еще одну вескую причину пить кофе и чай. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что горькие полифенолы из этих напитков, а также из овощей взаимодействуют с особыми рецепторами, снижая риск диабета и ожирения.

Поясняется, что биологически активные соединения полифенолы содержатся в растительной пище, включая фрукты, овощи, семена, кофе и чай.

Указывается на то, что они отличаются сильным горьким вкусом и долго (в течение дня) выводятся из организма из-за плохого усвоения.

Ранее уже было установлено, что они повышают чувствительность клеток к сахару, снижая риск диабета.

Сейчас же удалось выяснить, что главную роль в противодиабетическом эффекте полифенолов играет их взаимодействие с T2R-рецепторами.

Добавляется, что это приводит к увеличению выработки гормонов ЖКТ, снижающих риск ожирения и диабета.

Сказано, что гормоны ЖКТ регулируют пищевое поведение и поддерживают чувствительность к глюкозе через эндокринную и нервную системы.

Резюмируется, что горечь полифенолов помогает снизить риск диабета и его осложнений посредством активации T2R.

Ранее китайцы назвали еще одно полезное свойство кофе.