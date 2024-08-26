Ученые придумали, как защитить первых людей на Марсе

Международная группа экспертов из Греции и США придумала, как защитить первых людей на Марсе от космического излучения. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был обнаружен материалы, который может обеспечить защиту от вредного космического излучения участникам миссий на поверхности этой красной планеты.

Поясняется, что, в отличие от Земли, Марс лишен плотной атмосферы и магнитного поля, а исследующие его люди будут подвергаться воздействию опасных уровней радиации.

Во время опыта ученые воспользоваласи компьютерным моделированием, чтобы протестировать экранирующие свойства различных стандартные и новые материалы в имитации марсианских условий.

Указывается, что в симуляции использовались реальные данные, полученные марсоходом NASA Curiosity.

В итоге оказалось, что лучше всего с отражением космических лучей справляются композиты на основе пластика, резины и синтетических волокон.

Добавляется, что марсианский реголит также может поглотить некоторое количество излучения.

Сказано также, что алюминий также может быть полезен в сочетании с другими материалами с низким атомным числом.

Резюмируется: «Несколько материалов были специально испытаны в условиях, имитирующих марсианскую среду, что позволило напрямую применить наши результаты в будущих миссиях и оптимизировать сочетание современных материалов с природными ресурсами, доступными на Марсе».

Ранее американцы обнаружили в недрах Марса океан.