Немцы предупредили о катастрофических последствиях таяния ледников

Эксперты из Потсдамского университета в Германии бьют тревогу. По их словам, таяние ледников провоцирует огромные цунами.

Ученые установили причину гигантского цунами, обрушившегося на восточное побережье Гренландии в прошлом году, когда волна высотой двести метров вошла в необитаемый фьорд Диксон, уничтожив заброшенные постройки.

Во время опыта немцы оценили сейсмические данные со станций мониторинга землетрясений, расположенных в радиусе пяти тысяч километров от места ЧП.

Были выявлены сигналы, сохранявшиеся в течение длительного времени после подводного оползня, который поднял колоссальную волну.

Информируется, что при помощи спутниковых снимков и компьютерного моделирования специалисты подтвердили наличие стоячей волны высотой около одного метра, которая сохранялась более недели.

Добавляется, что данный феномен был обусловлен продолжающимся таяние ледников и вечной мерзлоты Гренландии.

Говорится, что этот процесс увеличивает вероятность новых оползней и последующих мегацунами.

Ранее мы писали, что тропические высокогорные ледники рекордно растаяли.