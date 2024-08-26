Британцы научили желе… играть в Pong

Эксперты из университета Рединга в Великобритании сделали кое-что странное. Они научили шарик прозрачного желеобразного гидрогеля, состоящего из воды и электроактивного полимера, играть в видеоигру Pong.

Для чего это было нужно?

Ученые говорят, что данный опыт продемонстрировал, что эффект памяти может существовать даже у столь простых материалов.

Поясняется, что электроактивный полимер – это состав, меняющий размер или форму при подаче электрического тока. Как правило, его используют для приводов и датчиков в качестве искусственной мышцы.

До этого исследователи уже смогли заставить такой материал запомнить и воспроизводить ритм сокращений сердечной мышцы.

В отчете информируется, что для того, чтобы вывести гидрогель на новый уровень, британцы разработали специальный интерфейс и адаптированную игру Pong, представляющую собой электронную версию пинг-понга.

Специалисты использовали электрическую стимуляцию, чтобы сообщить гелю о положении мяча, и измерили поток ионов, чтобы оценить положение ракетки.

Во время эксперимента они наблюдали за тем, как долго длился каждый матч, и обнаружили, что раунды со временем становились длиннее.

Оказалось, что гелю потребовалось всего лишь двадцать минут, чтобы достичь пикового уровня мастерства игры в Pong.

Добавляется: «Со временем гель собирает память обо всех движениях мяча. А затем ракетка перемещается, чтобы отразить мяч в моделируемой среде. Ионы движутся таким образом, что отображают память обо всех движениях с течением времени, и эта «память» приводит к улучшению производительности».

Сказано, что данная память оказалась свидетельством так называемой эмерджентной способности, то есть навыка, который не был заложен в материал изначально, а сам гель не обладает даже подобием сознания, а лишь хранит данные о предыдущих воздействиях.

Резюмируется, что данное открытие в будущем даст возможность создавать новые «умные» материалы с различными свойствами.

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