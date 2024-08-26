Китайцы научились добывать воду на Луне

Эксперты из Института материаловедения и инженерии Нинбо в Китае придумали, как добывать воду на Луне в промышленных масштабах. Появились данные их отчета.

Ученые говорят о том, что результаты состоявшихся лунных экспедиций, таких как миссии «Апполон» и «Чанъэ-5», обнаружили широкое присутствие воды на Луне, но, как добавляется, содержание влаги в тамошних минералах крайне низкое и составляет от 0,0001% до 0,02%.

Оказалось, что при нагревании лунного реголита выше 926 градусов с помощью вогнутых зеркал один грамм расплавленной породы может произвести 51-76 мг воды.

Поясняется: «Одна тонна лунного реголита может произвести более 50 кг воды, что эквивалентно примерно ста бутылкам питьевой воды объемом 500 мл. Этого количества питьевой воды хватило бы для полусотни людей на один день».

Удалось выяснить, что лунный ильменит содержит наибольшее количество водорода среди пяти основных минералов лунного грунта благодаря своей уникальной структуре решетки с субнанометровыми туннелями.

Проведенные опыта продемонстрировали, что водород в лунных минералах является существенным ресурсом для производства воды на спутнике Земли.

Сказано, что подобная вода может использоваться как для питья, так и для орошения растений.

Резюмируется, что жидкость можно электрохимически разложить на водород и кислород, причем водород будет использоваться для получения энергии, а кислород необходим для дыхания.

Ранее было названо число лун в нашей Солнечной системе.