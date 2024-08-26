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Новости > Индусы рассказали, какой была древняя Луна

Индусы рассказали, какой была древняя Луна

Александр Панько
26.08.24 16:44
181
Индусы рассказали, какой была древняя Луна

Эксперты из Лаборатории физических исследований Индии поведали о том, какой была Луна сразу после своего появления. Обнародованы данные их отчета.

Во время опыта ученые проанализировали образцы грунта, собранные луноходом «Прагьян», который прилунился на поверхность спутника нашей планеты на посадочном модуле «Викрам» в 2023-м году.

Информируется, что во время тестирования почвы робот 23 раза использовал свой альфа-частичный рентгеновский спектрометр для того, чтобы установить больше о составе лунного реголита.

Сообщается, что данные, отправленные с датчика, показали, что все 23 образца в основном состоят из ферроанортозита.

Указывается также на то, что данные датчиков из других проектов показали, что реголит в других областях, таких как экватор Луны и зоны средних широт, состоит примерно из того же материала.

Добавляется: это предполагает однородный слой материала, покрывающий спутник Земли.

Исследователи говорят: «Подобный слой подкрепляет теории о том, что вся поверхность Луны была покрыта расплавленной магмой на раннем этапе ее истории. Та же теория также предполагает, что Луна образовалась, когда большой объект под названием Тейя врезался в Землю, выбросив огромное количество поверхностного материала в космос».

Поясняется, что, по этой теории, материал слился в Луну, что также дает понимание о том, почему так много лунных пород имеют состав, похожий на тот, что обнаружен на Земле.

Резюмируется: подобное столкновение могло бы сгенерировать много тепла, что объяснило бы слой расплавленной магмы, покрывающий поверхность небесного тела.

Ранее было названо число лун в нашей Солнечной системе.

Тэги: ученые, мир, космос, наука, Луна

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