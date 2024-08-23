В ООН выдвинули пикантные обвинения против британской полиции

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выдвинул серьезные обвинения против полиции Великобритании. Опубликован резонансный доклад.

В нем сказано: «Комитет выразил обеспокоенность по поводу непропорционально большого воздействия практики задержания и обыска полицией, включая обыски с раздеванием догола, на этнические меньшинства, особенно на детей».

Отмечается, что комитет также выразил обеспокоенность по поводу чрезмерного и смертоносного применения силы правоохранительными органами, отсутствия подотчетности и недостаточной поддержки семей жертв, особенно среди лиц африканского происхождения и других этнических меньшинств.

В ООН также призвали к судебному преследованию и наказанию виновных в этом насилии и подчеркнули необходимость доступа жертв и их семей к эффективным средствам правовой защиты.

Резюмируется, что Великобритании советуют принять меры по ликвидации расовой дискриминации в полиции и системе уголовного правосудия.

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