Долгожительница из Великобритании раскрыла свой секрет

106-летняя жительница Великобритании Мэри Спирс раскрыла секрет своего долголетия. Об этом пишет издание Daily Record.

По ее словам, это отсутствие супружеских забот и чувство юмора.

В публикации сказано: «Она не из тех, кто гоняется за мужчинами, и может похвастаться живым чувством юмора, которое помогало ей проходить как счастливые, так и меланхоличные периоды жизни».

Сообщается, что британка была влюблена в военнослужащего королевских ВВС, с которым познакомилась в разгар Второй мировой войны, однако тот трагически погиб вскоре после их встречи.

После этого женщина выбрала одинокую жизнь с двумя сестрами, которые тоже потеряли своих возлюбленных во время войны и остались незамужними.

Резюмируется, что долгожительница не пьет и не курит, «живя день за днем, минуту за минутой, и не замечая, что они копятся».

Ранее в Испании умерла самая старая женщина в мире.