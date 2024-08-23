Шмыгаль резко раскритиковал действия ТЦК со снятием водителей рейсовых автобусов

Недопустимо, чтобы водителей маршрутных автобусов снимали прямо с рейса работники Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, отвечая народному депутату по поводу того, что на автостанциях водителей автобусов, которые перевозят пассажиров забирают прямо с рейса, срывая его.

«Когда ТЦК снимают водителей с буса, то недопустимая ситуация. Когда едет рейсовый автобус и там водителя забирают», — подчеркнул он.

При этом добавил, что попросит Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие вещи не повторялись.

Также Шмыгаль ответил на вопрос народного депутата Украины Георгия Мазурашу, который отметил, что его помощник, который добровольно ушел на фронт и сейчас раненый находится в госпитале, рассказывает о ситуациях, когда собратьев, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем направляют на ВВК в военных госпиталях, а их «футболят» по несколько дней или приходится ехать в другие медицинские учреждения.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что такие ситуации не должны быть.

«Мы приняли все документы, когда ВВК должна приходить к постели и военнослужащий раненый вообще не должен ходить на ВВК. Если это действительно правда то, что вы говорите, то это означает, что система не работает. Я сразу даю задание и прошу Минобороны совместно с Минздравом принять меры. Потому что это абсолютно недопустимо, когда раненый боец должен куда-то ходить на ВВК, где-то выстаивать и что-то выпрашивать. Невозможно, недопустимо», — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Кабмин принял постановление о формах повесток в ТЦК.