Ученые рассказали, к каким последствиям может привести таяние ледников

Ученые-климатологи бьют тревогу по поводу растущего риска мегацунами с волнами высотой более 100 метров. Причиной их может стать таяние ледников в Гренландии, которое вызывает массивные оползни.

Как пишет Independent, исследователи проанализировали один такой случай гигантского цунами, который вызвал разрушения в отдаленных районах восточной Гренландии.

Цунами в Гренландии имели разрушительные последствия. Например, в 2017 году оно затопило деревню и убило четырех человек.

Мегацунами у восточного побережья Гренландии с волнами, достигающими высоты более 100 м, также достигли Европы, говорят ученые. Одно из таких мегацунами в сентябре 2023 года обрушилось на фьорд Диксон в Восточной Гренландии. К счастью, тогда никто не пострадал, поскольку во время цунами в пострадавшем регионе находилась военная база без персонала.

Как сообщается, 16 сентября 2023 года скальный массив высотой около 50-100 м оторвался и упал с высоты около 300-400 метров по склону. Ученые обнаружили, что оползень подхватил ледниковый лед и превратился в смешанную каменно-ледяную лавину, прежде чем достиг воды.

Возникшее мегацунами имело пиковую высоту более 200 метров.

Хотя первоначальная причина оползня остается загадкой, новое исследование, опубликованное в журнале The Seismic, раскрыло направление и величину силы, которую он оказал.

Ученые установили, что оползень и возникшее цунами создали длительную вибрацию во фьорде, при этом волны плескались взад и вперед в узкой бухте необитаемого фьорда более недели.

Исследователи полагают, что новые исследования могут помочь лучше понять подобные события и их возможную связь с изменением климата.

«Очевидно, что отступление ледников, которые ранее заполняли целые долины, и таяние вечной мерзлоты приводят к увеличению оползней. Изменение климата ускоряет таяние ледников и, следовательно, может увеличить риск мегацунами», — говорят они.

Напомним, смертность от жары в Европе может возрасти втрое до 2100 года.