Смертность от жары в Европе может возрасти втрое до 2100 года

К концу 21 века количество смертей в Европе, вызванных экстремально жаркой погодой, может возрасти втрое, согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet Public Health. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые предупреждают, что в будущем летний зной может стать серьезным вызовом для здоровья. Если средняя температура воздуха повысится на 3°C по сравнению с доиндустриальными уровнями, смертность от жары может достигнуть тревожных показателей, в частности достигнув около 44 тысяч случаев ежегодно.

Моделирование данных для 854 городов показало, что при росте температуры от жары будет умирать больше людей, чем от переохлаждения.

Наиболее уязвимыми будут средиземноморские страны, такие как Италия, Греция и Испания, где уже сейчас наблюдаются аномальные температуры, а также старейшие возрастные группы населения.

Напомним, названы регионы планеты, в которых станет невозможно жить из-за глобального потеплення.