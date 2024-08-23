Стартовали испытания вакцины от рака легких

В семи странах – Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции – стартовали международные клинические испытания первой мРНК-вакцины от рака легких. Об этом пишет издание The Guardian.

В публикации говорится: «Первая фаза клинических исследований, исследование вакцины BNT116 на людях, началось в 34 научно-исследовательских центрах».

Указывается на то, что данная вакцина является первой в своем роде: ее разработала немецкая компания BioNTech с использованием той же технологии мРНК, которая легла в основу вакцины от коронавируса.

Добавляется, что вакцина направлена на усиление иммунного ответа организма: она помечает раковые клетки и стимулирует организм для борьбы с ними.

Известно, что в этом исследовании примут участие около 130 пациентов с немелкоклеточным раком легкого, которые получат десятки доз вакцины в течение одного года, чтобы натренировать свой иммунитет.

Ожидается, что новая вакцина станет стандартом лечения рака легких по всему миру.

Руководитель клинических испытаний в Университетском колледже Лондона доктор Сара Бенафиф рассказала: «У нас уже есть некоторые данные о том, что эта вакцина хорошо переносится. Мы надеемся, что со временем нам удастся продемонстрировать, что лечение эффективно против рака легких, при этом не задевает другие ткани».

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