Ученые совершили прорыв в изучении антиматерии

Международная группа физиков из Брукхейвенской национальной лаборатории в США совершила прорыв в изучении антиматерии. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые выявили в ускорителях частиц самое тяжелое ядро антиматерии из когда-либо найденных.

Специалисты нашли следы антиматерии среди следов частиц от шести миллиардов столкновений на релятивистском коллайдере тяжелых ионов.

Эксперты назвали эту новую частицу антигиперводород-4.

Информируется, что она состоит из одного антипротона, двух антинейтронов и одного антигиперона, то есть бариона, содержащего странный кварк.

Исследователи поведали, что ее изучение даст возможность обнаружить некоторые ключевые различия между материей и антиматерией, что, в свою очередь, поможет объяснить, почему Вселенная состоит из антиматерии, хотя антиматерия была создана в равном количестве в начале времен.

Добавляется: «Наши физические знания о материи и антиматерии таковы, что, за исключением наличия противоположных электрических зарядов, антиматерия имеет те же свойства, что и материя – ту же массу, то же время жизни до распада и те же взаимодействия. Почему в нашей Вселенной доминирует материя, все еще остается вопросом, и мы не знаем полного ответа».

Также оказалось, что и гиперводород-4, и его антиматерия-аналог антигиперводород-4, похоже, очень быстро исчезают.

Теперь, как ожидается, следующим шагом станет сравнение масс античастиц и их противоположностей, то есть частиц.

Резюмируется: это может дать некоторые подсказки относительно того, как возникла наша насыщенная материей Вселенная.

Ранее физики научились удерживать атомы антивещества.