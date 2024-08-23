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Новости > Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута

Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута

Агата Кловская
23.08.24 13:21
137
Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута

Российские агрессоры повредили одну из двух линий электропередач, питающих временно оккупированную Запорожскую АЭС. Станция оказалась на грани блэкаута, сообщил «Энергоатом» в пятницу, 23 августа.

Так, в четверг, 22 августа, из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии ВЛ-330кВ Запорожская ТЭС — Ферросплавная. Через нее временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения потребностей.

В настоящее время ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи ВЛ-750кВ Днепровска.

«Энергоатом» отмечает, что в случае ее повреждения возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейнов выдержки топлива ЗАЭС.

Энергетики подчеркивают, что под «управлением» российских захватчиков невозможно обеспечить безаварийную эксплуатацию станции.

Напомним, в МАГАТЭ рассказали о нынешней ситуации на Запорожской АЭС.

Тэги: блэкаут, Запорожская АЭС

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