В Минобороны анонсировали запуск приложения «Ветеран+»

Министерство обороны работает над созданием мобильного приложения «Ветеран+». Это сервис по предоставлению государством услуг ветеранам российско-украинской войны. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время Международного ветеранского форума «Украина. Ветераны. Единство».

По его словам, Минобороны инициирует два масштабных инфраструктурных проекта для реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

«Понимаем, что возвращение к мирной жизни после боевых действий — это непростой процесс, именно поэтому Министерство создало управление психологической поддержки, которое занимается реинтеграцией в мирную жизнь. Сейчас мы запускаем два важных инфраструктурных проекта. Первый — это реконструкция военных госпиталей. Наша цель — реконструировать госпитали в 12 городах в течение двух ближайших лет», — сказал Умеров.

Как рассказал министр, первая очередь реконструкции военных госпиталей будет в Днепре, Одессе, Харькове, Киеве и Виннице, а вторая — в Житомире, Луцке, Львове, Полтаве, Ровно, Хмельницком и Хмельнике.

К тому же планируется улучшение украинской военной медицины благодаря западным партнерам.

Второй важный проект — безбарьерность. Он будет реализован вместе с общинами. Мы хотим, чтобы каждый город, независимо от его размера, стал безбарьерным. Наша цель — создать равные возможности для всех без физических, социальных и информационных барьеров, что позволит ветеранам комфортно интегрироваться в гражданскую жизнь. В ближайшее время мы представим этот масштабный и амбициозный проект и начнем его реализацию«, — добавил Умеров.

Также, по его словам, продолжается работа над созданием приложения «Ветеран+». Над проектом работает несколько министерств.

«Наш следующий шаг вместе с другими министерствами — это приложение „Ветеран+“. Это сервис по предоставлению государством услуг ветерана. Он уже в работе, и мы применяем здесь лучший международный опыт. Мы хотим создать программы реабилитаций и поддержки военных, которые присутствуют в странах G7 и G20. Наши международные партнеры готовы поддержать нас в этом», — подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, в Минобороны анонсировали выход приложения «Армия+».