Назван элементарный способ улучшить состояние здоровья

Международная группа медиков озвучила элементарный способ существенно улучшить состояние здоровья. Оказывается, что очень просто.

По их словам, этому поспособствуют пятнадцатиминутные перерывы на тренировки во время работы, а сделать их проще и интереснее помогают элементы игры.

Во время опыта эксперты оценили данные 11 тысяч работников из 73 компаний в Австралии, Новой Зеландии и Британии.

В итоге выяснилось, что короткая (всего на пятнадцать минут) игровая программа оздоровления на рабочем месте приводит к существенному повышению уровня физической активности.

В отчете сказано: «14% людей сообщили об улучшении физической формы, 12% стали энергичнее, у 8% улучшилось общее здоровье, у 8% сон, у 7% настроение».

При этом врачи напоминают, что ВОЗ советует людям в возрасте от 18 до 64 лет уделять не менее 150–300 минут аэробной физической активности средней интенсивности или 75–150 минут высокоинтенсивным нагрузкам.

Уточняется, что средний уровень ежедневной физической активности увеличился на двенадцать минут в день (85 минут в неделю).

Говорится: «Регулярная физическая активность играет ключевую роль в профилактике и лечении сердечнососудистых заболеваний, диабета 2 типа и рака, а также смягчает симптомы депрессии и тревожности».

Добавляется: «Так как большинство взрослых людей проводят большую часть своего времени бодрствования на работе, рабочие места представляют собой идеальные условия для поощрения физической активности».

Уверяется, что тренировки на работе позволили 95% участников достичь или превысить рекомендуемый уровень физической активности.

Резюмируется: «Пятнадцать минут физической активности в день могут иметь большое значение для здоровья и благополучия людей. И хотя от участников требовалось уделять активности немного времени, большинство делали больше. В конечном итоге программа стала катализатором для повышения уровня физической активности».

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