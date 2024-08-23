США объявят о новой помощи для Украины, — АР

Соединенные Штаты Америки намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине стоимостью около 125 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Пакет помощи будет включать ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), Javelin и ряд других противотанковых ракет. Также в него войдут системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбой, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.

«Официальное объявление о новой помощи может появиться уже в пятницу, накануне Дня Независимости Украины. Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, а это значит, что оно берется из запасов Пентагона и может быть доставлено быстрее», — отмечает он. AP.

Напомним, Пентагон разрешил Украине бить по Курщине американским оружием.