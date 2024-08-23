Археологи узнали о древних людях кое-что интересное

Эксперты из Калифорнийского университета в Беркли (США) узнали о древних людях кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем археологи поведали о том, как те добывали мамонтов и мастодонтов с помощью копий с каменными наконечниками тринадцать тысяч лет назад.

Во время своей работы американцы рассмотрели так называемые наконечники Кловис: это каменные острия характерной формы, впервые найденные в окрестностях города Кловис в штате Нью-Мексико.

Такие орудия широко применялись при охоте на мегафауну.

Опыты с использованием глины и баллистического геля продемонстрировали, что даже весьма сильный бросок или удар копья с таким наконечником не мог причинить значимого вреда девятитонному мамонту.

Ученые полагают, что первобытные охотники не метали свои орудия в зверей, а упирали копья в землю, позволяя разъяренному животному навалиться на острие всей своей массой. В таком случае широкий наконечник действовал как современная экспансивная пуля, нанося обширные внутренние повреждения.

Резюмируется, что позже подобная тактика применялась как в охоте на кабанов и медведей, так и во время битв для отражения атак конницы.

Ранее ученые хотят клонировать шерстистых мамонтов.