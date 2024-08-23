Пылающую в Ростовской области нефтебазу снова атаковали беспилотники, — соцсети

Нефтебазу в российской Ростовской области в очередной раз атаковали беспилотники. Пожар на ней после предыдущего поражения дронами длится шестой день. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Атака БПЛА на нефтехранилище в Пролетарске произошла около 05:00. Пострадавших якобы нет, уверяют в соцсети.

Власти региона пока не комментировали эту информацию. Местные жители сообщили, что ночью были слышны звуки мощных взрывов.

В течение длительного времени на объекте работают российские пожарные, пытающиеся потушить пламя.

Пользователи местных Telegram-каналов замечают, что над городом уже почти на протяжении недели наблюдается черное облако дыма. Местное население призывают не открывать окна.

Напомним, в Ростовской области были атакованы сразу две нефтебазы.