Президент Чехии назвал сценарии завершения войны

Президент Чехии Петр Павел заявил, что существует несколько вариантов завершения войны России против Украины. Об этом пишет Novinky.

Так, по его словам, война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока обе стороны не прийдут к выводу, что достичь своих политических целей военным путем невозможно.

«Я считаю, что через несколько лет обе стороны поймут, что дальше идти невозможно, и переговоры состоятся. Мировые государства, в частности, не только США, но и Китай, должны внести значительный вклад в это. И подталкивать обе страны политически, экономически, дипломатично к переговорам», — сказал лидер Чехии.

При этом, как отметил Павел, большой экономической и политической силой является Евросоюз.

«Впрочем, он не может оказывать влияние своими силами, поэтому ему нужен единый подход с США и всеми демократическими странами мира», — пояснил глава Чехии.

При этом он предположил, что конфликт может перейти из горячей фазы в замороженную, «которая может длиться годами».

Напомним, президент Чехии призвал принять Украину в НАТО еще до завершения войны.