В Киеве снова ограничили движение грузовиков из-за жары

Сегодня, 22 августа, в Киеве введено ограничение на движение грузового транспорта из-за высокой температуры. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Грузовикам запрещено передвигаться при температуре воздуха свыше +28°C.

Ограничение касается транспорта с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Водителям рекомендовано переждать жаркий период на площадках для временной стоянки вдоль автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. Это поможет сохранить дорожное покрытие в надлежащем состоянии.

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