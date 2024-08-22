В России зафиксировали сильнейший за 11 лет рост долгов по зарплате

Российская экономика в июле 2024 года пережила существенный рост просроченной задолженности по зарплате. Суммы, не выплаченные работникам, стали больше на 100,5 млн рублей, а общий размер долгов работодателей перед сотрудниками достиг 427,4 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В процентном отношении прирост просроченной зарплатной задолженности — на 30,7% за месяц — стал рекордным с января 2013 года (тогда долги по зарплатам подскочили на 47,4%).

Однако долги работодателей перед сотрудниками остаются низкими по историческим меркам. Так, на конец 2019 года это было 2,1 млрд рублей, на конец 2020-го — 1,6 млрд, на конец 2021-го — 758 млн, на конец 2022-го — 642 млн рублей.

Регионами-лидерами по росту просроченной зарплатной задолженности в июле этого года стали Пермский край и Липецка область: там не выплаченные работникам суммы за месяц подскочили в 11 раз и 8,3 раза соответственно.

В 7,4 раза выросла просроченная задолженность в Москве, на которую приходится около 10% долгов по зарплатам по всей стране: 42,4 млн рублей.

Более чем в 5 раз подскочил размер зарплатных долгов в Карачаево-Черкесии, в 2,6 раза — в Хабаровском крае и на Сахалине, в 2,1 раза — на Камчатке, вдвое — в Свердловской области, на 83,5% — в Мурманской области, на 41% — в Волгоградской области.

С проблемами столкнулся, прежде всего, российский бизнес. Около 21 млн рублей долгов накопили регионы перед бюджетниками: в годовом выражении эта сумма выросла в 22 раза.

Напомним, «дыра» в бюджете России выросла в полтора раза за месяц.