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Новости > Сикорский сказал, когда Украина вступит в ЕС

Сикорский сказал, когда Украина вступит в ЕС

Агата Кловская
22.08.24 12:43
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Сикорский сказал, когда Украина вступит в ЕС

Украина может стать членом Европейского Союза к концу этого десятилетия или в начале следующего. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Эспрессо.

По его словам, продолжительность пути Украины в ЕС будет зависеть от ряда факторов. В частности, от того, какой будет ситуация на фронте, поскольку от этого также будут зависеть бюджетные возможности страны.

Кроме этого, как отметил Сикорский, значение имеет и то, насколько быстро Украина будет проводить реформы и переймет практику европейского законодательства, переведет на украинский язык и проголосует в Раде несколько тысяч страниц европейского законодательства.

По мнению Сикорского, Украина будет играть значительную роль в экономике Европейского Союза, а также получит много мест в Европарламенте и Совете Европы.

«Под вашим влиянием изменится также Европейский Союз», — отметил министр.

Напомним, ЕС продолжил беспошлинную торговлю с Украиной.

Тэги: Евросоюз, Украина, Радослав Сикорский

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