Переселенцы в трех областях Украины могут получить помощь от Германии. Названы условия

Поддержку на 20 млн евро смогут получить внутренне перемещенные лица, вернувшиеся домой украинцы, а также принимающие громады Сумской, Черниговской и Киевской областей. Финансирует проект Немецкий банк развития (KfW). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В рамках проекта предусмотрено предоставление поддержки ВПЛ и украинцам, вернувшимся домой, молодежи, женщинам и другим членам громад трех областей в обучении для повышения профессионального уровня и увеличения их шансов на трудоустройство — 500 человек получат ваучеры на сумму до 1 000 евро на образовательные/профессиональные курсы повышения квалификации.

В рамках проекта планируется предоставление грантов на перезапуск и поддержку бизнеса Сумской, Черниговской и Киевской областей:

— 150 грантов до 7000 евро для микропредприятий;

— 90 грантов до 20000 евро для малых предприятий;

— 45 грантов до 15 000 евро для микропредприятий на стартапы.

Кроме того, 4 экономических кластера получат гранты до 80 000 евро для повышения конкурентоспособности своей продукции, стимулирования экспорта, содействия экономическому развитию области.

Поддержка предоставляется в рамках проекта «Жизнеспособность+: Экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта», реализуемого в сотрудничестве Министерства экономики Украины и Международной организации по миграции (МОМ) при финансировании Немецкого банка развития (KfW) от имени Федерального министерства экономического сотрудничеству и развитию Германии (BMZ).

Напомним, Польша планирует отменить выплаты для украинских беженцев.