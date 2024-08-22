Часть российских войск в Курской области практически в котле, — ЦПД

Часть российских войск в Курской области может оказаться в котле. Однако россияне пытаются скрыть ситуацию. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

«В Курской области часть российских войск практически в котле. В то же время в эфирах у россиян все стабильно», — отметил он.

Ранее издание Bild сообщало, что около 3000 российских солдат могут оказаться в окружении. Эксперты назвали это «Курским котлом». По данным издания, Украина близка к закрытию кармана на реке Сейм, для этого осталось преодолеть расстояние в пять километров.

Напомним, Путин приказал вытеснить украинские войска из Курской области до 1 октября.