В Израиле озаботились созданием… мяса из пробирки

Эксперты из Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) близки к созданию мяса из пробирки. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты придумали первый экономически эффективный метод выпуска культивируемого мяса, то есть мышечных волокон, выращиваемых в искусственной среде.

Ученые изучили способно тангенциальной поточной фильтрации для непрерывного производства животных белков.

Информируется, что новая сборка биореактора позволила расширять биомассу до 130 миллиардов клеток на литр, достигая выхода 43% веса на объем.

Уточняется при этом, что такой процесс проводился непрерывно в течение двадцати дней, что давало возможность собирать биомассу ежедневно.

Добавляется, что данный опыт представил среду без компонентов животного происхождения по цене всего 0,63 доллара за литр, которая поддерживает долгосрочную культуру куриных клеток высокой плотности.

Отмечается, что подобный непрерывный метод производства может существенно снизить стоимость и сложность производства культивируемого мяса, потенциально приближая его к повседневным потребителям.

Сказано, что, используя эмпирические данные, исследователи провели технико-экономический анализ условного производственного объекта объемом 50 тысяч литров.

Резюмируется: расчеты продемонстрировали, что стоимость производства выращиваемой курицы теоретически может быть снижена до 6,2 долларов за фунт (450 граммов), что соответствует цене органической курицы.

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