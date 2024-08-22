Microsoft ввела санкции против российских компаний

Корпорация Microsoft продолжает давление на российские компании на фоне войны в Украине. С 2 сентября вводится ограничение доступа к некоторым облачным подпискам.

Об этом сказано в официальном письме американцев.

Известно, что данные ограничения касаются всех юридических лиц, зарегистрированных на территории России.

Добавляется, что исключением будут мультинациональные компании, принадлежащие юридическим лицам или контролируемые ими за пределами России.

Также эти ограничения затронут все каналы лицензирования.

Ранее, в марте, Microsoft в письме для клиентов говорила, что закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования, это коснется и облачных решений.

Напомним, что данные ограничения ввели в рамках 12-го пакета санкций ЕС, ограничивающего поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.

Ранее Microsoft наехала на Иран из-за выборов в США.