Ученые почти разгадали тайну космического «Wow!»-сигнала

Эксперты из университета Пуэрто-Рико в Аресибо почти разгадали тайну космического «Wow!»-сигнала. Появились данные их отчета.

До этого данный феномен рассматривался как возможная трансляция внеземной цивилизации.

Говорится о том, что таинственная радиопередача из открытого космоса на частоте 1420 МГц была зафиксирована 15 августа 1977-го года американским астрономом Джерри Эйманом из университета штата Огайо.

Сообщается, что его характеристики соответствовали ожидаемым параметрам инопланетного техногенного источника.

Информируется, что ошеломленный энтузиаст выделил соответствующую группу символов на распечатке ручкой и подписал сбоку «Wow!» («Ого!»).

Позже было установлено, что «Wow!»-сигнал не содержал модуляций, которые можно было бы расшифровать, а его источник оставался статичным на протяжении передачи, что свидетельствует о том, что трансляция вряд ли шла со спутника внеземной цивилизации.

Сейчас же ученые предположили, что загадочный сигнал мог быть излучением сверхмощного лазера, однако и в этом случае речь идет не об оружии инопланетян, а о природных космических процессах.

Полученные выводы были основаны на изучении красного карлика под названием Тигарден, расположенного в 12,5 световых года от Земли.

Отмечается, что сигналы из области этого светила связаны с межзвездными облаками холодного водорода, что указывает на потенциальный механизм «Wow!»-сигнала.

Добавляется, что сильная вспышка излучения при прохождении через водород стимулирует газ к созданию мощного импульса на частоте около 1420 МГц.

Сказано также, что конечным продуктом этого процесса окажется естественный астрофизический микроволновый лазер, или мазер, создающий интенсивную концентрацию узкополосного света на линии водорода, которая будет выглядеть как «Wow!»-сигнал.

Специалисты уверяют, что оригинальный «Wow!»-сигнал был значительно мощнее всплесков активности, на которые способна звезда Тигарден, поэтому его источником, скорее всего, была нейтронная звезда.

Резюмируется: хотя «Wow!»-сигнал и не приблизил обнаружение внеземного разума, он стал первой в истории зарегистрированной вспышкой природного космического мазера на основе водорода.

Ранее канадцы разгадали еще одну космическую тайну.