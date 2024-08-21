Сырский рассказал, сколько ракет и дронов Россия выпустила по Украине с начала войны

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения применили более 9 600 ракет против Украины. Почти 2 500 единиц сбили украинские защитники. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Конгрессе местных и региональных властей, которое транслировали в эфире телемарафона.

По словам Сырского, всего россияне выпустили по Украине 9 627 ракет, из которых 2 429 сбили украинские защитники. Враг применял следующее вооружение:

— 111 «Кинжалов» (28 сбито);

— 894 «Калибра» (443 сбито);

— 1 846 Х-555/101 (1441 сбито);

— 211 «Ониксов» (12 сбито);

— 202 «Искандер-К» (76 сбито);

— 15 Х-35 (одна сбита);

— 57 других ракет (0 сбито);

— 362 Х-22/32 (две сбиты);

— 1300 "Искандер-М«/KN-23 (56 сбито);

— шесть «Цирконов» (две сбиты);

— 68 «Точка-У» (шесть сбито);

— 1547 Х-25/29/31/35/58/59/60 (343 сбито);

— 3 008 С-300/400 (19 сбито).

Целями ракет стали 5197 гражданских объекта и 1998 военных.

Также, по словам генерала, россияне с начала полномасштабной войны применили против Украины 13 997 ударных дронов, из которых 9 272 сбили. Страну атаковали:

— 13 315 «Шахедов» (8 836 сбито);

— 682 других дрона (430 сбито).

Дроны атаковали 1022 гражданских объекта и 3697 военных.

Напомним, Сырский рассказал о действиях ВСУ в Курской области.