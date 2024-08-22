Синоптики рассказали украинцам, каких изменений ждать от погоды под конец рабочей недели

Синоптики поведали о том, какой будет погода в Украине в конце рабочей недели. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что на юге нашей страны, а также днем в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях в четверг, 22 августа, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 16-21, на юге до 24 тепла. Днем в западных и Житомирской областях плюс 21-26, в Карпатах 15-20 тепла. В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях плюс 28-33, на остальной территории Украины до 35-37 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью около плюс 20, днем 30-32 тепла.

Сообщается также о том, что в пятницу, 23 августа, по стране будет без осадков, только ночью на юго-востоке местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В западных, северных и Винницких областях ночью плюс 12-17, в западных областях 8-13 тепла. Днем плюс 23-28.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 26-28 тепла.

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