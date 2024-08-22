Ученые оценили вероятность вселенской катастрофы

Международная группа экспертов из Финляндии, Франции и Великобритании оценила вероятность вселенской катастрофы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, возможно ли столкновение нашей галактики Млечный Путь с соседней галактикой Андромеда.

Считается, что это может случиться через десять миллиардов лет.

Ученые поясняют, что Андромеда находится в 2,5 миллионах световых лет от Млечного Пути, и неуклонно приближается к нам со скоростью 110 километров в секунду.

До этого полагалось, что две галактики точно встретятся и сольются, образовав новую систему.

Однако новый опыт установил, что подобный вариант составляет лишь 50%.

Говорится: «Мы обнаружили, что неопределенности в нынешних положениях, движениях и массах всех галактик оставляют место для радикально различающихся результатов, а вероятность того, что в течение следующих десяти миллиардов лет не произойдет слияния Млечного Пути и Андромеды, составляет около 50%».

Добавляется, что в более ранних прогнозах не учитывался так называемый смешивающий фактор, то есть гравитационное воздействие меньших галактик внутри Местной группы, к которой принадлежат Млечный Путь и Андромеда, и которое могло бы полностью отдалить галактики от столкновения.

Специалисты с помощью космических телескопов провели оценку масс, движений и гравитационных взаимодействий четырех крупнейших галактик Местной группы, после чего ввели эти данные в модель, которая имитировала ряд возможных сценариев.

Сказано, что, приняв во внимание взаимодействие четырех крупнейших галактик внутри местной группы (Млечный Путь, Андромеда, галактика Треугольника и Большое Магелланово Облако), было выявлено, что шансы столкновения Млечного Пути и Андромеды можно оценивать с помощью броска монеты.

Резюмируется: если слияние таки случится, то будет это не раньше, чем через восемь миллиардов лет.

Ранее канадцы разгадали еще одну космическую тайну.