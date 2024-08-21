Россия создала новые группировки войск

Страна-агрессор Россия создала три новые группировки войск — «Белгород», «Брянск» и «Курск». Об этом сообщили российские СМИ.

Указано, что сегодня министр обороны Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по военной безопасности пограничной службы.

«Теперь в приграничье будут стоять три новых временных оперативно-стратегических объединения ВС РФ. Они будут отвечать за защиту граждан и территорий от атак дронов и других средств нападения», — говорится в сообщении.

Напомним, Путин приказал вытеснить украинские войска из Курской области до 1 октября.