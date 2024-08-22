Американцы выявили странное последствие загрязнения воздуха

Эксперты из университета Джеймса Мэдисона обнаружили странное последствие загрязнения воздуха. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что оно увеличивает интенсивность гроз летом.

Опыт длился три года. Ученые проанализировали около двухсот тысяч гроз в районе Вашингтона (округ Колумбия) и более трехсот тысяч гроз в штате Канзас.

Указывается также, что с помощью данных Национальной сети обнаружения молний и информации станций контроля за загрязнением воздуха специалисты сумели узнать, что в условиях высокой нестабильности увеличение концентрации атмосферных аэрозолей приводит к большему количеству грозовых разрядов.

Сообщается, что воздушные аэрозоли попадают в облака через восходящий поток. Там частицы разделяют электрические заряды, увеличивая количество молний.

Американцы провели эксперимент и в Бангкоке (мегаполисе с высоким уровнем загрязнения воздуха, расположенном в тропическом климате), и анализ данных показал схожую картину с поправкой на более жаркие и влажные условия.

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