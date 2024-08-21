В Украине планируют изменить расчет пенсии

Пенсионная система Украины часто подвергалась изменениям, усложняющим расчет пенсии. В Минсоцполитики стремятся упростить механизм. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью агентству Укринформ.

В настоящее время пенсионная система содержит массу добавок и дотяжек: дотяжка до прожиточного минимума, дотяжка за стаж и т.д.

Чиновница сообщила о проекте системы, которая будет учитывать два критерия: количество лет, которые человек отработал, и количество взносов, которые каждый месяц платил.

Эти показатели будут конвертироваться в определенное количество баллов. Соответственно стоимость каждого балла будет равна 30% от средней заработной платы в конкретном году.

"Итак, если вы проработали 35 лет и получали среднюю зарплату каждый месяц такой, как она тогда была, то можно будет надеяться не менее чем на 30% своего заработка в солидарной пенсионной системе. Кроме того, выводим гарантию, если вы проработали минимум 15 лет и зашли в пенсионную систему, то точно имеете право на 30% от минимальной заработной платы в том году", - добавила Жолнович.

Совокупно это даст замещение только в солидарной пенсионной системе на уровне 40% от заработка человека, добавила глава Минсоцполитики.

Напомним, стало известно, как выросла средняя пенсия в Украине.