Шольц отверг обвинения в том, что Германия планирует сократить поддержку Украины

Германия не планирует сокращать поддержку, оказываемую Украине в ее противостоянии России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу Sat.1.

По словам Шольца, сейчас поколебать обещания Германии оказывать помощь Киеву «вообще ничего» не может. Он также удивлен заявлениям о том, что Берлин намерен сократить военную поддержку Украины.

Шольц напомнил, что правительство Германии запланировало на будущий год выделение 4 миллиардов евро на военную помощь Киеву — это самая большая сумма среди всех стран Европы.

Напомним, Шольц отреагировал на информацию СМИ о сокращении помощи Украине.