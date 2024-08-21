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Новости > В Армении зафиксирована вспышка жуткой заразы

В Армении зафиксирована вспышка жуткой заразы

Александр Панько
21.08.24 14:15
167
В Армении зафиксирована вспышка жуткой заразы

В Армении произошла вспышка жуткой заразы. Десятки людей заболели лихорадкой Западного Нила.

Об этом поведал директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян.

Он сказал: «Подтверждены 58 случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Госпитализирован 41 пациент, их состояние в основном средней тяжести. У четверых болезнь протекает более тяжело».

Говорится, что от заразы, увы, уже скончался мужчина 1938-го года рождения, страдавший сопутствующими хроническими заболевания.

Выяснилось, что возбудители болезни были найдены у их переносчиков комаров в Арагацотнской области страны.

В начале августа был подтвержден первый случай лихорадки Западного Нила.

При этом примечательно, что в соседних с Арменией странах болезнь не зафиксирована.

Добавляется, что пока переносчики выявлены лишь в Арагацотнской области, но в зону риска входят также Араратская и Армавирская области.

Резюмируется, что исследование комаров на наличие возбудителя этой болезни велись в Армении еще в 1980-х годах и возобновились в прошлом году.

Справка:

Лихорадка Западного Нила – инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии.

Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.

Переносчиками вируса являются комары.

Ранее в ВОЗ заявили, что миру угрожает распространение еще одной заразы.

Тэги: Армения, здоровье, мир, лихорадка Западного Нила

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