В Армении зафиксирована вспышка жуткой заразы

В Армении произошла вспышка жуткой заразы. Десятки людей заболели лихорадкой Западного Нила.
Об этом поведал директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян.
Он сказал: «Подтверждены 58 случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Госпитализирован 41 пациент, их состояние в основном средней тяжести. У четверых болезнь протекает более тяжело».
Говорится, что от заразы, увы, уже скончался мужчина 1938-го года рождения, страдавший сопутствующими хроническими заболевания.
Выяснилось, что возбудители болезни были найдены у их переносчиков комаров в Арагацотнской области страны.
В начале августа был подтвержден первый случай лихорадки Западного Нила.
При этом примечательно, что в соседних с Арменией странах болезнь не зафиксирована.
Добавляется, что пока переносчики выявлены лишь в Арагацотнской области, но в зону риска входят также Араратская и Армавирская области.
Резюмируется, что исследование комаров на наличие возбудителя этой болезни велись в Армении еще в 1980-х годах и возобновились в прошлом году.
Справка:
Лихорадка Западного Нила – инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии.
Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.
Переносчиками вируса являются комары.
Ранее в ВОЗ заявили, что миру угрожает распространение еще одной заразы.