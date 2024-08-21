Перечислены ключевые факторы инсульта

Российский невролог Владимир Мартынов назвал ключевые факторы инсульта. Стало известно, на что стоит обратить внимание.

Так, медик говорит о том, что люди с повышенным артериальным давлением, лишним весом и ожирением, высоким уровнем холестерина в крови, неритмичным сердцебиением, а также страдающие от диабета находятся в группе риска развития инсульта.

Он поведал: «Снизить риск развития инсульта можно, например, прохождение ежегодной диспансеризации поможет выявить факторы риска. Это гипертония, нужно регулярно измерять давление, по необходимости принимать препараты его понижающие».

Специалист добавил, что присутствие избыточного веса и ожирение также являются фактором, увеличивающим риск развития инсульта, поэтому необходимо придерживаться здорового питания и сократить количество употребляемой с пищей соли.

Отмечается: «К инсульту приводят атеросклеротические бляшки, появляющиеся из-за высокого уровня холестерина в крови. Фибрилляция, то есть неритмичное сердцебиение, приводит к образованию тромбов».

Эксперт акцентирует внимание на том, что следует регулярно проверять уровень холестерина и уровень сахара в крови, при необходимости принимать статины, антикоагулянты или антидиабетические препараты, но только по назначению лечащего врача.

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