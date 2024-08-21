Сырский рассказал о действиях ВСУ в Курской области

Украинские войска контролируют 93 населенных пункта в Курской области РФ на территории 1 263 кв. км. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей во вторник, 20 августа.

«Группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на Курском направлении. За период ведения наступления на территории Курской области Вооруженные силы продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км», — сказал он.

По словам Сырского, сейчас противник ведет маневренную оборону и пытается не допустить дальнейшего продвижения ВСУ вглубь территории РФ, наращивает группировки и перемещает войска с других направлений.

«Дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут напрямую зависеть от развития оперативной обстановки», — отметил главком ВСУ.

По его оценке, в настоящее время протяженность линии активных боевых действий на фронте составляет 1 040 км. Кроме того, наши военные закрывают участки государственной границы с РФ, Беларусью и Молдовой на участке 2 393 км.

Напомним, Путин приказал вытеснить украинские войска из Курской области до 1 октября.