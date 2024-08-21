Зеленский анонсировал усиление ПВО

Противовоздушная оборона Украины будет усилена для защиты от атак российских агрессоров. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении во вторник, 20 августа.

По словам главы государства, сегодня он обсуждал работу с партнерами по ПВО и новым системам для Украины.

«Мы готовим усиление», — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский рассказал, что ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский об оборонных действиях на Торецком и Покровском направлениях. Ситуация там тяжелая, но наши воины делают все, чтобы уничтожать оккупантов.

При этом, по словам президента, генерал докладывал о ситуации на Курском направлении.

«Мы достигаем определенной цели. И приоритет, как и раньше, это пополнение обменного фонда для Украины», — добавил он.

Напомним, Германия передаст Украине еще две системы IRIS-T.