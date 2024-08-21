Жертвами войны в Украине стали уже 570 детей

В Украине продолжается война. Ее жертвами, увы, становятся дети.

Страшные цифры приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что на среду, 21 августа, в результате боевых действий погибли не менее 570 детей, а 1 523 несовершеннолетних получили различные ранения.

Указывается, что больше всего пострадало детей в Донецкой (578), Харьковской (409), Днепропетровской (165), Херсонской (170), Киевской (133) и Запорожской (130) областях.

Накануне, 19 августа, в результате обстрела Херсона была ранена 14-летняя девочка. Также 20 августа после обстрела города был ранен 14-летний мальчик.

Кроме этого, как стало известно, 20 августа в результате обстрела г. пгт Малокатериновка Запорожского района Запорожской области погиб 14-летний мальчик и получили травмы различной степени сразу пять детей – две девочки в возрасте 10 и 11 лет, три мальчика в возрасте 14, 15 и 17 лет.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 603 010 солдат.