Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 603 010 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 21 августа.

Сообщается, что были ликвидированы уже 603 010 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 522 танка, 16 542 боевые бронированные машины, 17 216 артиллерийских систем, 1 166 РСЗО, 928 средств ПВО, 367 самолетов, 328 вертолетов, 13 902 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 442 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 23 221 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 887 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что проверить повестку от ТЦК теперь можно через Резерв+.