Золото продолжает дорожать – эксперты называют причины

Цена на золото в мире снова выросла. Об этом говорят данные торгов.

Драгоценный металл впервые торговался дороже 2 550 долларов за тройскую унцию.

Так, цена декабрьского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex подросла на 14,95 доллара (0,59%) до 2 556,25 долларов за тройскую унцию.

Добавим, что сентябрьский фьючерс на серебро подрос на 1,4%, до 29,715 доллара за унцию.

Эксперты попытались объяснить, что происходит.

Отмечается, что золото росло в цене на фоне текущей напряженной ситуации в мире и расценивается как актив-убежище.

Также сообщается, что существовали опасения рецессии в США и ожидания смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы, что является позитивным фактором для золота как альтернативы низкорисковым долларовым активам, в том числе американским гособлигациям. Данные бумаги представляют альтернативу золоту как надежный актив, поэтому котировки золота и доходность гособлигаций США, обычно, имеют разнонаправленную динамику.

Кроме этого, специалисты ожидают снижения учетной ставки в США в сентябре до 5-5,25% с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых, остальные ждут еще более резкого шага до 4,75-5%.

Ранее мы писали, что цена золота преодолела еще одну знаковую психологическую отметку.