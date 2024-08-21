Браньяс Морера: в Испании умерла самая старая женщина в мире

В Испании скончалась самая старая женщина на нашей планете. Браньяс Морера ушла в мир иной, когда ей было 117 лет 169 дней.
Свой титул в «Книге рекордов Гиннесса» испанка удерживала с 17 января 2023-го года.
Женщина родилась 4 марта 1907-го года в американском Сан-Франциско (Калифорния). В Испанию ее семья переехала в 1915-м году.
Родственники говорят: «Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как и хотела: во сне, тихо и безболезненно».
Примечательно, долго долгожительница пользовалась социальными сетями и вела страничку на сервисе Х – у нее было аж 16 тысяч подписчиков.
Она признавалась, что секрет ее долголетия – организованность и умиротворение, а также избегание токсичных людей.
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