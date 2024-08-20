«Да Винчи» не принял бы помощь от Порошенко из-за травли со стороны его единомышленников, — вдова Героя Украины Алина Михайлова

Командир батальона «Волки Да Винчи» Дмитрий Коцюбайло (позывной «Да Винчи») не принял бы помощь от фонда Порошенко из-за травли его и его семьи сторонниками лидера «Евросолидарности». Об этом сообщила вдова Героя Украины Алина Михайлова в своем интервью.

«При жизни „Да Винчи“ принял бы помощь от фонда Петра Алексеевича? Нет, я могу сказать это искренне и откровенно. Этого не было бы. „Да Винчи“ очень сильно эмоционально принял весь этот „трэш“ происходивший на тот момент с ним. Из-за того, что желали „Да Винчи“ именно сторонники 5-го президента, когда „Да Винчи“ взял награду Героя Украины от Зеленского», — рассказывает Алина Михайлова.

По словам вдовы, после получения награды из рук Президента, на «Да Винчи» и его семью посыпались проклятия и угрозы.

«На тот момент угрожали семье Дмитрия, его сестрам, его маме те люди, которые говорили: „лучше бы он сдох, чем получил эту награду“. У него было отчаяние, у него было непонимание, почему так к нему относятся люди, за которых он воюет столько лет» — отмечает вдова «Да Винчи».

Как сообщалось, Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 в боях близ Бахмута, ему было 27 лет. Возле него разорвалась минометная мина, один из обломков попал в шею. 10 марта 2023 года на киевской Площади Независимости собрались тысячи военных и гражданских, которые пришли провести «Да Винчи» в последний путь.