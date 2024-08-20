В ВОЗ подсчитали количество атак РФ на медсистему Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 1 940 атак на украинскую медицинскую систему. Это самый высокий показатель, когда-либо регистрировавшийся в любой чрезвычайной гуманитарной ситуации в мире, сообщили в ВОЗ.

«Уже более 2,5 лет 86% всех таких атак приходится на медицинские учреждения, причем значительная их часть происходит с применением тяжелого вооружения. Более того, подтвержденные ВОЗ нападения на медицинские учреждения значительно усилились с декабря 2023 года — они происходят почти каждый день», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за время полномасштабной войны ежегодно из-за обстрелов повреждаются или уничтожаются в среднем 200 автомобилей скорой помощи.

По словам представителя ВОЗ в Украине Ярно Габихта, в 2024 году наблюдается много двойных обстрелов.

«Сейчас у нас больше обстрелов гражданской инфраструктуры, чем раньше. Мы теряем коллег — медицинских работников, медсестер, врачей, парамедиков. В этом году также получили ранения гораздо больше медицинских работников, чем раньше. По данным ВОЗ, работники первичной медицинской помощи и медицинского транспорта втрое чаще страдают от нападений, чем другие медицинские работники», — заявил он.

Как сообщается, в 2023 году были задокументированы 24 смерти среди медицинских работников и пациентов. В то же время за первые 7,5 месяца 2024 года от нападений на медицинские учреждения погибли 34 человека. Количество ранений в этом году превысило не только показатели 2023 года, но и 2022 года. На данный момент это уже 229 человек. Таким образом, каждая четвертая атака на медицинские учреждения привела к ранениям.

Согласно данным ВОЗ, 42% всех нападений с 2022 года затронули первичную медицинскую помощь.

В этом году больше всего ранений и смертей пришлось на вторичную медицинскую помощь, где каждая пятая атака привела к ранениям. Что касается экстренной медпомощи, здесь к ранениям приводит каждый второй обстрел.

Напомним, 8 июля в результате ракетного удара по Киеву была разрушена детская больница «Охматдет».