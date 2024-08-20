Дельфин-сексманьяк терроризирует японские пляжи

Квадробика: безобидное развлечение или тревожный звоночек?
Германия передаст Украине еще две системы IRIS-T
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В РФ отвергли вероятность переговоров с Киевом
В Украине сегодня продолжат отключать свет по графикам
Президент Чехии призвал принять Украину в НАТО еще до завершения войны
В Киеве растет смертность он коронавируса
В Минобороны рассказали, сколько украинцев забронированы от мобилизации
Воздушные силы предупредили об активности вражеских бомбардировщиков Ту-95МС
В «Укрэнерго» подтвердили начало отключений в августе
Индия официально подтвердила визит Моди в Украину