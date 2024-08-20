Дельфин-сексманьяк терроризирует японские пляжи

Cексуально неудовлетворенный дельфин два года терроризует отдыхающих на японских пляжах. Об этом пишет NYT.

«Дельфин-маньяк» уже атаковал 47 человек. Он сначала кусает жертв за руки, а потом пытается утащить на глубину, чтобы уже там «прижать к ним свои гениталии».

Большинство пострадавших получили незначительные укусы рук, но несколько человек были доставлены в больницы с переломами костей или ранами, требующими наложения десятка швов.

Исследователи отмечают, что дельфины могут случайно причинить вред человеку из-за своей силы. По их словам, нападения на людей могут быть проявлением сексуальной агрессии «одинокого и возбужденного дельфина».