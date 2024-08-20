Шольц отреагировал на информацию СМИ о сокращении помощи Украине

Германия продолжит поддерживать Украину, в частности с помощью кредита на 50 млрд евро в рамках «Группы семи» (G7). Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сообщил в соцсети Х.

Шольц отметил, что Германия была и остается страной, которая среди европейских государств предоставляет Украине наибольшую помощь.

«И мы продолжаем нашу поддержку: с помощью кредита в 50 млрд евро, который мы начинаем вместе с G7. Это позволит Украине закупить оружие в больших масштабах. Она может опираться на это», — отметил канцлер Германии.

Напомним, в Берлине пообещали помогать Украине столько времени, сколько потребуется.