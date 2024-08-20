Рада запретила российскую церковь в Украине

Верховная Рада приняла в целом законопроект о запрещении деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, «за» во втором чтении проголосовали 265 нардепов, 29 — выступили против, еще 4 — воздержались.

«Рада приняла в целом доработанный законопроект № 8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ. В народе — закон о запрете московской церкви)», — написал он.

Железняк добавил, что закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта — согласно ему у общин УПЦ МП будет девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

Голосование по фракциям:

— «Слуга народа» — 173;

— «Европейская солидарность» — 25;

— «Батькивщина» — 17;

— «Платформа за жизнь и мир» — 1;

— «За будущее» — 9;

— «Голос» —18;

— «Доверие» — 11;

— «Восстановление Украины» — 0;

— «Внефракционные» — 11 голосов.

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