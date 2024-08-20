Жители Мирнограда прячут своих детей от эвакуации

Эвакуация из Мирнограда Донецкой области продолжается, однако некоторые родители прячут своих детей и не хотят уезжать в более безопасные регионы. Их будут разыскивать сотрудники полиции. Об этом заявил в эфире «Свобода Утро» и.о. начальника Мирноградской ГВА Юрий Третьяк.

Он заявил, что сегодня планируется проведение совещания с полицией относительно того, как нужно работать с такими людьми и как эффективнее их разыскивать. Возможно даже введение более тщательного обхода каждого дома, где зарегистрированы несовершеннолетние.

«Мы это и делаем, но будем усиливать эти действия, особенно в тех районах города, которые испытывают ежедневные удары», — сказал Третяк.

Отмечается, что российские захватчики уже в 5 километрах от города. По данным местных властей, в Мирнограде еще остается около 16 000 жителей. Третьяк надеется, что к концу этой недели это количество уменьшится до 10 тысяч.

«Но я не могу говорить об этом уверенно. Мы ведь не можем насильно вывозить людей», — заметил он.

Третьяк снова призвал людей эвакуироваться как можно быстрее, поскольку оперативная ситуация ухудшается. Он добавил, что детей, которых родители не успеют вывезти из города, ожидает только жизнь под постоянными обстрелами, возможно, без воды и света.

«Поэтому я обращаюсь к жителям Мирнограда и Мирноградской общины: не ждите. Лучше не будет», — подчеркнул он.

Напомним, у жителей Мирнограда остались считаные дни на эвакуацию.